Emma Raducanu può riscrivere il suo futuro dopo la decisione della WTA 2025?

Emma Raducanu potrebbe avere l’opportunità di cambiare strada nel suo percorso tennistico in vista del 2025, dopo la recente decisione della WTA. La giocatrice si sta concentrando sulla ripresa e sul miglioramento delle prestazioni, con l’obiettivo di tornare a competere ai livelli di prima. La sua situazione attuale e le scelte future dipenderanno dagli sviluppi delle prossime stagioni e dagli eventuali cambiamenti nelle regole del circuito.

"> Emma Raducanu: Riscoprire la Forma nel 2026. Emma Raducanu non ha iniziato il 2026 come sperava. Dopo aver raggiunto la finale del Transylvania Open, la giocatrice inglese ha subito un calo di forma a causa di un’improvvisa malattia che l’ha costretta a fermarsi più a lungo del previsto. Questo periodo di incertezza ha avuto un impatto significativo sulle sue prestazioni, culminando in una pesante sconfitta contro Amanda Anisimova al terzo turno di Indian Wells, dove ha perso con un punteggio schiacciante di 1-6, 1-6. Nel momento in cui Raducanu si prendeva il tempo necessario per recuperare, alcuni dei suoi colleghi britannici si sono messi in mostra in Australia.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Emma Raducanu può riscrivere il suo futuro dopo la decisione della WTA 2025? Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Emma Raducanu, WTA Dubai 16-02-2026Elisabetta Cocciaretto ha passato le qualificazioni annullando tre match point ad Anastasia Zakharova. Leggi anche: WTA Cluj-Napoca 2026, Emma Raducanu e Anastasia Potapova ai quarti di finale