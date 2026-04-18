Emma Marrone ha risposto a un commento su Instagram riguardante il suo allenamento e piano alimentare. L’artista ha commentato con tono diretto, ringraziando chi aveva fatto un commento positivo e criticando un’altra utente che l’aveva accusata di usare Ozempic per dimagrire. La discussione si è svolta tra un post in bianco e nero e i commenti di alcuni follower, creando un breve scambio tra le due parti.

Botta e risposta tra Emma Marrone e una utente su Instagram che ha commentato una delle ultime foto postate dall’artista in bianco e nero. Lo scatto ritrae Emma in forma sopra un letto. Tra i commenti ne spunta uno con scritto “Ozempic?”. Lasciando intendere l’uso del farmaco a base di semaglutide nato per trattare diabete di tipo 2. Pronta la risposta dell’artista: “No cucciola allenamento e piano alimentare, lo stavo aspettando un commento da stronza. Sei arrivata prima, brava”. L’utente ha poi contro-replicato: “ Bel lavoro. Non vedo niente di offensivo in quello che ho scritto e domandato, piuttosto tu che mi dai della stronza mi lascia perplessa”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Allenamento e piano alimentare. Lo stavo aspettando un commento da stro**a, sei arrivata prima brava”: Emma risponde a chi l’accusa di usare Ozempic per dimagrire

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