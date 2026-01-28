Emma Marrone ha parlato della sua relazione con Stefano De Martino durante il podcast di Victoria Cabello. La cantante ha detto che Stefano è stato il fidanzato che le ha fatto più ridere, ma ha anche chiarito che non tornerebbe con lui. Emma ha raccontato alcuni dettagli della loro storia, senza nascondere i sentimenti.

Ospite del podcast Fuori di Cabello di Victoria Cabello, Emma Marrone ha ripercorso la sua carriera parlando anche della sua relazione con Stefano De Martino. Sul rapporto con il conduttore di Affari Tuoi, la cantante ha affermato: “Sdoganiamo il rapporto con Stefano, siamo molto amici”. La loro relazione “è finita in maniera turbolenta, ma c’erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna”. Il gossip che ne è seguito dopo la fine dello loro storia ha lasciato il segno: “Quella tossicità mi ha rallentato la carriera di quattro o cinque anni”. Resta comunque l’affetto: “È stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Emma Marrone: “Stefano De Martino è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere, ma non ci tornerei”

Emma Marrone rivela che il suo rapporto con Stefano De Martino è tornato a essere forte dopo il tradimento di 15 anni fa.

Dopo la morte del padre di Stefano De Martino, Emma Marrone ha mostrato il suo sostegno partecipando ai momenti di lutto.

