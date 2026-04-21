Cassa integrazione in calo in Emilia-Romagna Parma segna il ribasso più netto | -72%

In Emilia-Romagna, i dati sulla cassa integrazione evidenziano un calo rispetto ai mesi precedenti. In particolare, nella provincia di Parma si registra una riduzione del 72%, la più significativa tra le aree analizzate. I numeri indicano una diminuzione degli interventi di sostegno ai lavoratori attraverso gli ammortizzatori sociali, coinvolgendo anche altre zone della regione.

Segnali di rallentamento sul fronte degli ammortizzatori sociali arrivano da Parma e dall’intera Emilia-Romagna. Nel primo trimestre del 2026, infatti, si registra un calo complessivo del 35,2% delle ore di cassa integrazione autorizzate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Un dato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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