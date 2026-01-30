I numeri negativi sulla cassa integrazione in Emilia-Romagna

La Cgil dell’Emilia-Romagna ha diffuso i dati ufficiali dell’Inps sull’uso della cassa integrazione nella regione. I numeri sono preoccupanti: molte aziende hanno fatto ricorso al sussidio, lasciando a casa tanti lavoratori. La situazione resta difficile e ancora in evoluzione, con effetti che si fanno sentire su famiglie e imprese.

La Cgil dell'Emilia-Romagna ha pubblicato un resoconto dei dati Inps sull'utilizzo della cassa integrazione nel territorio regionale. Come si legge nel testo, nel 2025 in Emilia-Romagna sono state autorizzate 57.154.266 milioni di ore di Cig (Cassa integrazione guadagni) - divisa in ordinaria (Cigo), straordinaria (Cigs) e 'in deroga' (Cigd) - in "leggera diminuzione (-5,5%) rispetto ai 60.493.751 milioni di ore autorizzate nel 2024 ma largamente superiori a quanto fatto registrare nel 2023 (+46,1% corrispondenti a +18 milioni di ore)". La tendenza nazionale è ancora peggiore: nel 2025 le ore di cassa integrazione, in Italia, sono state oltre 546 milioni, in aumento del 10,3% rispetto al 2024 e del 33,6% rispetto al 2023.

