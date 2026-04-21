Emergenza fumo ad Albenga | restrizioni attive per il nuovo incendio

A Albenga sono ancora in vigore restrizioni a causa di un nuovo incendio scoppiato nella zona di Enesi. Il focolaio si è sviluppato ieri mattina, intorno alle 6:00, nel centro di raccolta gestito da Iren Ambiente. Le misure di sicurezza sono state mantenute per l’intera giornata, in attesa di ulteriori aggiornamenti. La situazione ha portato a limitazioni temporanee alle attività nell’area interessata.

Le restrizioni precauzionali per l’area di Enesi rimangono attive dopo che un nuovo focolaio ha colpito il centro di raccolta gestito da Iren Ambiente nella mattinata di ieri, 20 aprile, intorno alle ore 6:00. Il sindaco Tomatis ha confermato la necessità di mantenere i divieti vigenti in attesa dei rilievi tecnici necessari a garantire la sicurezza del territorio tra Albenga e le zone costiere limitrofe. Dinamiche atmosferiche e rischio particolato nell’area di Albenga. L’incendio, che aveva avuto origine nella notte tra il 18 e il 19 aprile colpendo centinaia di metri cubi di rifiuti stoccati, ha presentato una nuova criticità nelle prime luci dell’alba di ieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza fumo ad Albenga: restrizioni attive per il nuovo incendio Notizie correlate Incendio ad Ancona dopo il rogo a Falconara Marittima in uno stabile, colonna di fumo nero visibile in cittàVigili del fuoco di Ancona impegnati su più fronti nelle stesse ore della mattinata del 21 febbraio. Leggi anche: Incendio ad Anguillara Sabazia: a fuoco sterpaglie, alta colonna di fumo in cielo Approfondimenti e contenuti Albenga, a fuoco isola ecologica: ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonificaAlbenga, a fuoco isola ecologica: ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica ... msn.com Fumo in cabina, paura a bordo di un volo easyJet: l'atterraggio d'emergenza a Malpensa, cosa è successoPaura a bordo di un volo easyJet, costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza a Milano Malpensa a causa di una coltre di fumo in cabina. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, ... ilgiornale.it