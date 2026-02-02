Ciclone Harry Tajani in Sicilia per il sostegno alle imprese mentre partono i primi aiuti regionali
Antonio Tajani arriva oggi in Sicilia. Il ministro degli Esteri si recherà sull’isola per incontrare governatori, imprese e associazioni, mentre il governo si prepara a varare il decreto emergenze. Intanto, partono i primi aiuti regionali per affrontare i danni causati dal maltempo. La regione si mobilita per rispondere subito alle richieste di aiuto.
La delegazione, nella Sala Alessi, incontrerà i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali per illustrare gli strumenti di supporto offerti alle imprese dei territori colpiti. Una visita che si inserisce in una fase ancora delicata, segnata da danni estesi e dalla necessità di trasformare gli annunci in interventi concreti. Sul fronte regionale, intanto, è in pubblicazione il primo bando da 23 milioni di euro destinato ai ristori per le attività economiche danneggiate dal ciclone Harry. Si tratta della prima tranche di un piano più ampio da 90 milioni complessivi: ogni esercizio potrà accedere ad almeno 5 mila euro a fondo perduto, attraverso una procedura semplificata basata sulla sola asseverazione di un tecnico.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Ciclone Harry
Ciclone Harry, Meloni in Sicilia: primi aiuti e frane
La Sicilia affronta un’altra emergenza.
Aiuti alle imprese colpite dal maltempo: dall’Ice interventi per 15 milioni. Domani Tajani in Sicilia, Calabria e Sardegna
Domani il ministro degli Esteri Antonio Tajani partirà per una visita nelle regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna.
Ultime notizie su Ciclone Harry
Argomenti discussi: Ciclone Harry, Tajani: In contatto con Sicilia, Sardegna e Calabria per aiutare anche le imprese colpite CLICCA PER IL VIDEO; Ciclone Harry, Tajani in Sicilia per il sostegno alle imprese mentre partono i primi aiuti regionali; Ciclone Harry, il vicepremier Tajani in Sardegna: un piano per far ripartire l’export e le imprese; Ciclone Harry, in Calabria lunedì arriva il ministro Tajani.
Ciclone Harry, Tajani a Bruxelles: Al lavoro per fondi Restore, il Ponte non si tocca, lunedì sarò in SiciliaSiamo già al lavoro per preparare una relazione approfondita che fotografi la situazione e quantifichi i danni. Toccherà alla Protezione civile farlo per presentare all'Unione Europea la documentazi ... blogsicilia.it
Ciclone Harry, Tajani: In contatto con Sicilia, Sardegna e Calabria per aiutare anche le imprese colpite CLICCA PER IL VIDEOLunedì prossimo, 2 febbraio, il ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà in visita presso le tre Regioni più colpite dal maltempo ... ilsicilia.it
Catanzaro Lido, 20 giorni dopo la furia del ciclone Harry. Nel quartiere si lavora per ritrovare un po' di normalità, ma il maltempo ha colpito duramente negozi e attività commerciali. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/02/catanzaro-lido-20-giorni-dopo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.