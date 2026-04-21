Alla vigilia del consiglio europeo a Cipro, il presidente del Consiglio ha usato due parole chiave: contromanovrare e pragmatismo. La situazione vede l’Italia affrontare una doppia sfida, con problemi legati all’emergenza carburante e a una missione nello Stretto. Queste questioni sono al centro dell’attenzione politica, mentre si preparano le decisioni che saranno prese nelle prossime ore durante l’incontro.

Il premier sarà giovedì e venerdì al vertice di Cipro, dove grande attenzione verrà riservata all’emergenza energetica, dal momento che esiste la possibilità di una carenza di carburante per i trasporti. Per questa ragione la Commissione Europea presenterà un piano energetico, denominato “AccelerateEU”. Su Trump spiega: “Gli amici ti danno una mano anche e forse, soprattutto, quando ti dicono che non sono d’accordo” Sono due le parole chiave pronunciate da Giorgia Meloni alla vigilia del delicato consiglio europeo a Cipro di giovedì e venerdì: contromanovrare e pragmatismo. Ovvero l’una nella direzione di una spiccata reazione per ovviare alle conseguenze della crisi a Hormuz, l’altra per impostare una politica concreta e quanto più aderente a soluzioni fattibili, lasciando ad altri lo scettro delle polemiche.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Emergenza carburante e missione nello Stretto. La doppia sfida (anche italiana) a Cipro

Notizie correlate

Meloni sulla missione italiana nello Stretto di Hormuz: "Deciderà il Parlamento"(LaPresse) In un punto stampa a margine della visita al Salone Internazionale del Mobile di Milano, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha...

Summit dei Volenterosi, missione nello Stretto: ci sarà anche l’ItaliaParigi, 18 aprile 2026 – La notizia della riapertura dello Stretto di Hormuz arriva come una boccata di ossigeno nelle stanze dell’Eliseo, dove ieri...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Europa a secco di carburante per jet: Bruxelles corre ai ripari; ?Caro carburanti: il pieno è un’emergenza nazionale; Voli aerei, con l’incertezza crollano i prezzi di alcune rotte: ecco quali; Cosa succede davvero nello Stretto di Hormuz? L'emergenza potrebbe migliorare a maggio.

Emergenza carburante e missione nello Stretto. La doppia sfida (anche italiana) a CiproSono due le parole chiave pronunciate da Giorgia Meloni alla vigilia del delicato consiglio europeo a Cipro di giovedì e venerdì: contromanovrare e pragmatismo. Ovvero l’una nella direzione di una ... formiche.net

L’Ue prova a rassicurare: Al momento non c’è carenza di carburante per aerei. Ma avverte: Senza riapertura di Hormuz conseguenze catastroficheL'UE rassicura sui rifornimenti di jet fuel ma avverte: la crisi in Medio Oriente potrebbe avere effetti devastanti anche sui trasporti aerei ... ilfattoquotidiano.it

Voli a rischio per emergenza carburante: perché il treno (in Europa) è una alternativa «difficile o quasi impossibile» - facebook.com facebook

Fiumicino, nessuna emergenza carburante per i voli: “Scorte garantite fino a fine maggio” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com