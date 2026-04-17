Il Summit dei Volenterosi si svolge a Parigi e si concentra sulla questione della riapertura dello Stretto di Hormuz, un'area di grande importanza strategica. Alla riunione, tenutasi ieri, hanno partecipato rappresentanti di vari Paesi non belligeranti, tra cui anche l’Italia. La riunione si è concentrata sulle implicazioni della riapertura e sui possibili scenari futuri, senza che siano stati divulgati dettagli specifici sui singoli interventi o accordi.

Parigi, 18 aprile 2026 – La notizia della riapertura dello Stretto di Hormuz arriva come una boccata di ossigeno nelle stanze dell’Eliseo, dove ieri si è tenuta la riunione dei Paesi non belligeranti. La mattina si era aperta all’insegna della preoccupazione. L’Agenzia internazionale dell’Energia (Aie) aveva rivelato all’emittente americana Cnbc che, senza la riapertura di Hormuz, diversi Paesi europei avrebbero potuto iniziare a registrare carenze di carburante nelle prossime sei settimane, con conseguenze sul mercato energetico ancora più ingenti. Il pericolo, per il momento, è scampato. https:www.quotidiano.netvideopoliticairan-meloni-riaprire-hormuz-e-essenziale-per-un-negoziato-serio-w1bl8xng Obiettivo sicurezza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Summit dei Volenterosi, missione nello Stretto: ci sarà anche l’Italia

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