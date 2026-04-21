Emergenza all’aeroporto | studenti in campo per la gestione crisi

All'aeroporto di Falconara si è svolta una simulazione di gestione di crisi, coinvolgendo studenti e operatori. Le sirene e il traffico di mezzi di emergenza hanno interrotto il normale svolgimento delle attività, creando un ambiente di emergenza fittizia. La prova ha visto il coinvolgimento di diversi enti e ha simulato una situazione di emergenza aeroportuale, con l’obiettivo di testare le procedure di intervento.

Il fragore delle sirene e il movimento rapido dei mezzi antincendio hanno squarciato la consueta quiete di Falconara, trasformando l’area dell’Aeroporto di Ancona nel palcoscenico di una complessa simulazione operativa. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Rischio Ambientale e Protezione Civile dell’Università Politecnica delle Marche si sono trovati proiettati direttamente nella gestione di un’emergenza reale, osservando come le procedure di sicurezza prendano vita quando il tempo diventa il fattore decisivo. L’esercitazione ha permesso ai futuri professionisti del settore di immergersi in dinamiche solitamente precluse al pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza all’aeroporto: studenti in campo per la gestione crisi Notizie correlate Simulazione di emergenza all’Aeroporto di Ancona: formazione sul campo per gli studenti dell'UnivpmFALCONARA- Sirene, comunicazioni in tempo reale, mezzi antincendio pronti a intervenire, decisioni da prendere in pochi istanti: all’Aeroporto di... Enna, emergenza idrica senza tregua: anziani e malati isolati, blackout al campo pozzi Bannate aggrava la crisi.Enna a secco: anziani e malati in difficoltà, l’emergenza idrica riapre il dibattito sulla gestione delle risorse Enna è nuovamente alle prese con...