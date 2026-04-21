Emergenza a Mandello | tir rompe il serbatoio e sversa gasolio

Lunedì mattina a Mandello si è verificato un incidente che ha coinvolto un autoarticolato impegnato in una manovra di uscita da uno stabilimento. Durante questa operazione, il veicolo ha subito un danno al serbatoio, provocando la fuoriuscita di gasolio sulla strada. L'episodio ha causato disagi alla viabilità locale e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza per contenere la fuoriuscita e mettere in sicurezza l'area.

Un imprevisto logistico ha colpito il cuore di Mandello nella tarda mattinata di lunedì, quando un grosso autoarticolato, impegnato in una manovra per uscire da uno stabilimento della zona, ha subito un danno strutturale al serbatoio. L’accaduto ha causato la fuoriuscita di una quantità significativa di gasolio, che si è immediatamente spalmata sul manto stradale di via Petrarca, generando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. L’intervento tecnico dei soccorsi e la gestione del rischio ambientale. Non appena l’incidente è stato segnalato, i vigili del fuoco della sede di Lecco sono stati mobilitati per gestire l’emergenza. Per...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza a Mandello: tir rompe il serbatoio e sversa gasolio Notizie correlate Tir fa manovra e rompe il serbatoio, sversamento di gasolio a MandelloGrande spavento questa mattina a Mandello per un incidente che ha coinvolto un autoarticolato durante una manovra. Fuga da un serbatoio gpl. Scatta l’emergenzaIl sibilo, l’odore forte a che satura l’aria, la lancetta della valvola della pressione che si abbassa, poi la sirena d’allarme e il fuggi fuggi per...