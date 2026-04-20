Tir fa manovra e rompe il serbatoio sversamento di gasolio a Mandello

Questa mattina a Mandello si è verificato un incidente quando un tir ha effettuato una manovra e ha rotto il serbatoio, provocando lo sversamento di gasolio. La fuoriuscita di carburante ha causato preoccupazione tra i residenti e le autorità hanno preso provvedimenti per contenere il problema e garantire la sicurezza nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire l’incidente e limitare i danni ambientali.

Grande spavento questa mattina a Mandello per un incidente che ha coinvolto un autoarticolato durante una manovra. Il mezzo pesante ha infatti rotto il serbatoio e iniziato a perdere gasolio, che si è riversato presto sull'asfalto in via Petrarca.Immediata la chiamata ai vigili del fuoco di Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sversamento di gasolio nel borro dell'Ornaccio. Individuati e denunciati i responsabili Pronto intervento della Polizia Locale per uno sversamento di gasolio nel borro dell’OrnaccioArezzo, 26 marzo 2026 – Pronto intervento della Polizia Locale per uno sversamento di gasolio nel borro dell’Ornaccio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tir svolta all'incrocio e 'distrugge' un balcone; Mezzo pesante in centro storico, incidente e traffico paralizzato in piazza Santa Monica; Ripascimento: mezzo si ribalta, camionista ferito; Scende dal tram e un camion la uccide. Polizia locale sulle tracce del tir pirata. Tragedia durante la protesta dei Tir sull'A1: un camionista 55enne è morto, investito da un'auto mentre era a piedi nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada (CE) dove si stava svolgendo la dimostrazione indetta per il caro ca - facebook.com facebook Tragedia nel Casertano durante la protesta dei Tir: un camionista è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1 mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante. Il conducente della vettura si è fermato. Denunciato da Pol x.com