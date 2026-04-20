Tir fa manovra e rompe il serbatoio sversamento di gasolio a Mandello

Da leccotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Mandello si è verificato un incidente quando un tir ha effettuato una manovra e ha rotto il serbatoio, provocando lo sversamento di gasolio. La fuoriuscita di carburante ha causato preoccupazione tra i residenti e le autorità hanno preso provvedimenti per contenere il problema e garantire la sicurezza nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire l’incidente e limitare i danni ambientali.

Grande spavento questa mattina a Mandello per un incidente che ha coinvolto un autoarticolato durante una manovra. Il mezzo pesante ha infatti rotto il serbatoio e iniziato a perdere gasolio, che si è riversato presto sull'asfalto in via Petrarca.Immediata la chiamata ai vigili del fuoco di Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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