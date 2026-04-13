Un nuovo video pubblicato sui social mostra la cantante in discoteca insieme a un’amica, suscitando reazioni tra gli utenti online. La clip, che ha attirato l’attenzione del pubblico, mostra i due in atteggiamenti rilassati durante una serata fuori. La diffusione del video ha generato commenti e discussioni tra gli utenti, portando alla ribalta il nome della cantante in un contesto diverso rispetto alle sue attività artistiche.

Nuovo episodio che vede protagonista Elodie, tornata al centro dell’attenzione social dopo la diffusione di un video girato in discoteca. Nelle immagini, la cantante appare insieme a Franceska Nuredini durante una serata di svago. Il filmato è diventato rapidamente virale su X, alimentando commenti e discussioni. Il gesto e le reazioni online. Nel video si vede Elodie mentre reagisce alle riprese mostrando il dito medio verso chi la stava filmando. Nonostante il gesto, la cantante appare comunque sorridente e rilassata, ma la scena ha immediatamente diviso il pubblico sui social. C’è chi parla di semplice fastidio per l’invadenza, e chi invece critica la reazione considerandola eccessiva.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Elodie, video in discoteca con Franceska: la reazione fa discutere

Elodie e Franceska Nuredini, il video del bacio in discoteca diventa viraleRoma, 4 marzo 2026 – Un breve video girato in discoteca è bastato per far esplodere il gossip online: nelle immagini si vedono Elodie e la ballerina...

Elodie bacia Franceska in discoteca e conferma l’amore con la ballerinaElodie bacia Franceska, confermando con questo gesto la storia d'amore con la ballerina.