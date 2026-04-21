Elezioni Vozza scioglie la riserva | andrà a caccia della riconferma

Il sindaco di Casagiove ha deciso di partecipare alle prossime elezioni comunali, confermando la sua intenzione di candidarsi per un nuovo mandato. Dopo alcune incertezze iniziali, ha annunciato ufficialmente la sua volontà di concorrere alla riconferma. La sua candidatura rappresenta un passo deciso verso il voto, che si terrà nelle prossime settimane.

Nonostante qualche iniziale dubbio, il sindaco Giuseppe Vozza correrà per confermarsi alla guida del Comune di Casagiove. Il primo cittadino sembrava pronto a passare la mano qualche mese fa ma in realtà nessuno all'interno della maggioranza ha mostrato quei muscoli necessari per tenere compatte.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Elezioni comunali 2026. Maria Luigia Iodice scioglie la riserva: sarà la candidata sindaco del centrosinistraDieci gruppi e partiti sostengono l’ex consigliera regionale: "Coalizione ampia e stabile, ora costruiamo il futuro della città" Maria Luigia Iodice...

Manca non scioglie la riserva sulla candidatura a sindaco: “Valutazioni a breve”MONTERONI DI LECCE – Chi si aspettava una risposta definitiva sulla candidatura a sindaco di Monteroni di Lecce dalla conferenza stampa, tenuta da...