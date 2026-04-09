Manca non scioglie la riserva sulla candidatura a sindaco | Valutazioni a breve

Durante una conferenza stampa tenuta presso un hotel di Lecce, l’ex vicesindaco e dirigente di Fratelli d’Italia non ha ancora annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Monteroni di Lecce. Ha dichiarato che le valutazioni sulla decisione continueranno nei prossimi giorni, senza fornire una risposta definitiva al momento. La questione rimane quindi ancora aperta, e non ci sono state ulteriori comunicazioni ufficiali al riguardo.

MONTERONI DI LECCE – Chi si aspettava una risposta definitiva sulla candidatura a sindaco di Monteroni di Lecce dalla conferenza stampa, tenuta da Massimiliano Manca, ex vicesindaco, all’hotel Tiziano di Lecce, dovrà ancora attendere, perché il dirigente di Fratelli d’Italia non scioglie ancora. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Elezioni comunali 2026. Maria Luigia Iodice scioglie la riserva: sarà la candidata sindaco del centrosinistraDieci gruppi e partiti sostengono l’ex consigliera regionale: "Coalizione ampia e stabile, ora costruiamo il futuro della città" Maria Luigia Iodice... Lillo Sodano e le voci sulla sua candidatura a sindaco: “Senza certezze non mi avventuro”“Al momento non c’è nessuna candidatura, il mio nome è stato fatto da più parti e in linea di massima ci sarebbe la mia disponibilità ma prima voglio... Si parla di: Elezioni amministrative. Belcari scioglie la riserva: Sarò il candidato sindaco; Patrizia Manassero: Ricandidarmi? Non ho deciso. Prima si costruisce il progetto, poi si sceglie il nome.