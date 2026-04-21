Elezioni in Bulgaria vince Rumen Radev | l’affluenza record l’ombra russa e una nuova possibile frattura nell’Unione Europea

Domenica 19 aprile in Bulgaria si sono tenute le elezioni parlamentari con una partecipazione superiore al 51%, il dato più alto degli ultimi dieci anni. La vittoria è andata al candidato in carica, mentre si sono registrate tensioni legate alle influenze straniere, in particolare russe. La consultazione ha anche sollevato interrogativi sulla possibile divisione interna all’Unione Europea e sulle implicazioni per il futuro politico del paese.

Domenica 19 aprile si sono svolte le elezioni parlamentari in Bulgaria, segnate da un record assoluto nella partecipazione, rispetto agli ultimi dieci anni: sono infatti scesi a votare oltre il 51% degli aventi diritto. Un dato che mostra la volontà di rinnovamento della popolazione bulgara, dopo anni di instabilità politica. Si è infatti trattato dell’ottavo ciclo di elezioni in soli cinque anni. Un periodo in cui il malcontento popolare per la stagnazione economica e, soprattutto, per una corruzione percepita come sistemica, sono esplosi definitivamente con le proteste dello scorso novembre a Sofia, quando oltre 100.000 persone sono scese...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Elezioni in Bulgaria, vince Rumen Radev: l’affluenza record, l’ombra russa e una nuova possibile frattura nell’Unione Europea Notizie correlate L’ex presidente filorusso Rumen Radev vince le elezioni legislative in BulgariaIl partito di Radev, Bulgaria progressista, ha ottenuto il 44,6 per cento dei voti, secondo i risultati parziali con il 60 per cento delle schede... Elezioni in Bulgaria, l'euroscettico Rumen Radev verso la vittoriaL’ex presidente divenuto tribuno contro la corruzione, considerato filo-russo e da qualcuno anche euroscettico, Rumen Radev, va come previsto verso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’ex presidente filorusso Rumen Radev vince le elezioni legislative in Bulgaria; Rumen Radev verso una vittoria netta in Bulgaria: svolta politica e possibili tensioni con l’Ue; Bulgaria, il filorusso Radev vince le elezioni; Elezioni in Bulgaria, Radev verso vittoria. Crollo conservatori. Rumen Radev vince le elezioni in Bulgaria, maggioranza assoluta per l'ex pilota di caccia che non piace all'UeChi è Rumen Radev, l'ex pilota militare che ha vinto di nuovo le elezioni in Bulgaria: euroscettico e filorusso ... virgilio.it L’ex presidente filorusso Rumen Radev vince le elezioni legislative in BulgariaL’ex presidente filorusso Rumen Radev ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni legislative del 19 aprile in Bulgaria, sconfiggendo le forze politiche che hanno dominato a lungo la scena po ... internazionale.it Bulgaria: ha vinto la sinistra che non piace alla sinistra A Rumen Radev la maggioranza assoluta con il 44,7%... - facebook.com facebook Ieri la #Bulgaria è tornata alle urne per eleggere il Parlamento per l’ottava volta in cinque anni. Con il 54% dei seggi Bulgaria Progressista (PB), guidata da Rumen #Radev, ha ottenuto la maggioranza assoluta. Il Primo ministro entrante, pur riconoscendo i be x.com