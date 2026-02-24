Barbara Mazzali passa da FdI a Forza Italia che quasi raddoppia i consiglieri in Lombardia dal giorno delle elezioni

Barbara Mazzali ha lasciato FdI e si è unita a Forza Italia, che da ieri conta quasi il doppio di consiglieri in Lombardia. La sua adesione ha portato a un incremento concreto del gruppo, rafforzando la presenza del partito di Berlusconi nella regione. La decisione è stata comunicata attraverso una breve nota ufficiale, che conferma il cambio di casacca senza coinvolgere altri soggetti politici. La sua scelta si inserisce in un quadro di riorganizzazione interna al consiglio regionale.

Si ingrossa ulteriormente la “pattuglia” di consiglieri regionali di Forza Italia. Barbara Mazzali, che ha lasciato Fratelli d'Italia, entra nel partito fondato da Berlusconi, e non in Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, come invece si vociferava nei corridoi del Pirellone. Mazzali è di nuovo consigliera dopo essere stata assessora al Turismo fino a ottobre 2025, quando fu sostituita da Debora Massari su richiesta di FdI. Il passaggio è stato annunciato da Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia. “Siamo felici - ha detto - della sua scelta: si tratta di una figura di riconosciuto consenso, che in più tornate elettorali ha dimostrato competenza, credibilità e un forte radicamento sul territorio lombardo”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Valzer dopo le elezioni. Dalle civiche a Forza Italia,: "lievitano" i consiglieri e cambiano gli equilibriDopo le recenti elezioni, si osserva un aumento dei consiglieri all’interno della maggioranza di centrodestra ad Ancona.

Elezioni provinciali, il M5S con FdI e Forza Italia, Donno: «Con Barletta, oltre le appartenenze»Il Movimento 5 Stelle ha deciso di allearsi con FdI e Forza Italia per sostenere la candidatura di Giovanni Barletta alle elezioni provinciali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Mini-rimpasto in Lombardia: Barbara Mazzali si è dimessa; Non vogliamo uno scontro con la Svizzera, ma verità sulla tragedia di Crans-Montana; La Lombardia valuta di costituirsi parte civile nel caso Crans-Montana; Strage di Crans-Montana, un fondo speciale di Regione Lombardia per vittime e sopravvissuti.

Barbara Mazzali passa da FdI a Forza Italia, che quasi raddoppia i consiglieri in Lombardia dal giorno delle elezioniSi ingrossa ulteriormente la pattuglia di consiglieri regionali di Forza Italia. Barbara Mazzali, che ha lasciato Fratelli d'Italia, entra nel partito fondato da Berlusconi, e non in Futuro Nazional ... milanotoday.it

Scossone al Pirellone: l’ex assessore Mazzali lascia FdI ed entra in Forza ItaliaLa consigliera lombarda Barbara Mazzali entra in Forza Italia. Il coordinatore di FdI Maccari: Sorpresa, ma comprendo. Pochi mesi fa l'avvicendamento in Giunta, con l'ingresso di Debora Massari al s ... affaritaliani.it

L’Agenda di oggi #barbaramazzali #lombardia #consiglioregionelombardia - facebook.com facebook