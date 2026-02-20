Elezioni provinciali il M5S con FdI e Forza Italia Donno | Con Barletta oltre le appartenenze

Sembra praticamente cosa fatta l'accordo tra Movimento 5 Stelle, centrodestra ed alcune realtà civiche per il sostegno alla candidatura del sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta a presidente della Provincia. Già nei giorni scorsi le avvisaglie di questo "flirt" erano abbastanza evidenti ma nelle scorse ore è arrivata la conferma da parte del coordinatore regionale del M5S, l'onorevole Leonardo Donno. Un progetto trasversale «Barletta - sottolinea il parlamentare - è un candidato civico che si è messo a disposizione degli amministratori della provincia, ai quali ha chiesto, al di là delle appartenenze politiche, di costruire insieme un progetto di rinnovamento per la Provincia».