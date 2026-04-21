Elezioni della discordia a Civita Castellana | tutti contro tutti cosa succederà al ballottaggio?

A Civita Castellana, le elezioni si avvicinano e le tensioni tra i candidati sono evidenti. Nelle consultazioni del 24 e 25 maggio, sono state registrate numerose schermaglie politiche e confronti tra i diversi schieramenti. La campagna elettorale si è caratterizzata per scontri pubblici e dichiarazioni contrastanti. Ora si attende il ballottaggio, che potrebbe cambiare gli equilibri politici della città.

Le urne del 24 e 25 maggio si avvicinano e a Civita Castellana la politica ha scritto una sceneggiatura “thriller”. Chi si aspettava la classica sfida bipolare si ritrova invece davanti a un campo di battaglia affollato, dove le tradizionali alleanze sono implose sotto il peso di veti incrociati.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali, a Civita Castellana spaccatura bipartisan: possibili 4 candidati sindaco per i 6 partitiIl 23 e 24 maggio chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio anche Blera e Bomarzo: trattive in corso in tutti i comuni La scadenza di fine... Elezioni Civita Castellana, Danilo Corazza candidato sindaco Pd-civico: "Fallite trattative con M5s e Rifondazione"Il Partito democratico ufficializza il nome che sosterrà alle prossime elezioni comunali di Civita Castellana. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L'embargo di Trump contro i porti dell'Iran e altre notizie interessanti; A Lecco il caso dell'imam che non esiste: scontro a tutto campo tra Lega e AVS; Una manovra all’ultima curva; Voto in Ungheria: Orban ammette la sconfitta, trionfa Tisza di Magyar. Risultati Elezioni Politiche Suppletive 2026 Camera, diretta scrutinio in Veneto: Centenaro e Di Rubba hanno vinto a Padova e Rovigo, l'annuncio della LegaLo spoglio per i risultati delle elezioni suppletive è ancora in corso, ma ormai il vantaggio accumulato dai due esponenti della Lega è tale che sono stati già incoronati vincitori. Nei due collegi, ... ilsussidiario.net UnoTv Web. . Teggiano, elezioni per il rinnovo delle cariche sociali: eletto il consiglio Cambio della guardia alla Pro Loco di Teggiano. Dopo il lungo mandato di Biagio Matera, che ha scelto di non ricandidarsi, i soci si sono riuniti ieri presso l'oratorio San Giov - facebook.com facebook