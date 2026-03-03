Via lo striscione per Francesca Albanese dalla Casa delle Donne | Rispettate le regole della Prefettura

Nella sede della Casa delle Donne di Ravenna è stato rimosso uno striscione a sostegno di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La richiesta di spiegazioni arriva dal Consiglio comunale, dove Renato Esposito di Fratelli d’Italia ha interrogato l’amministrazione circa le motivazioni della rimozione, sottolineando la necessità di rispettare le regole stabilite dalla Prefettura.

Discussioni sull' argomento La figlia di Francesca Albanese porta le sanzioni di Trump in tribunale; I presidi a sostegno di Gaza, una mobilitazione civile in crescita (Laura Tussi).

Lo striscione a Pisa contro Francesca Albanese è un prodotto dell’AICi segnalano i nostri contatti un post su X che dovrebbe mostrare uno striscione a Pisa contro Francesca Albanese ... bufale.net

La famiglia di Francesca Albanese ha fatto causa a Trump: Conti bancari bloccati e non può viaggiareLa denuncia è stata firmata dal marito e dal figlio, dopo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla relatrice speciale dell'Onu per i diritti dei palestinesi nei territori occupati ... today.it

Il tono imperialista di Francesca Albanese dopo la caduta di Khamenei. "Vi avevamo avvisati: la distruzione totale di Gaza non è stata un’eccezione". Gli ultimi tweet della relatrice Onu. Di @guidotweet x.com

Nei giorni in cui la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese era nuovamente al centro di una campagna diffamatoria, ho ricevuto un saggio di Didier Fassin (Una strana disfatta, Feltrinelli Idee), antropologo e medico francese, professore all’In - facebook.com facebook