Elezioni provinciali alle 14 affluenza già oltre il 50%

Alle ore 14, l’affluenza alle elezioni provinciali di Benevento ha superato il 50%. I cittadini sono andati alle urne per il rinnovo del Consiglio Provinciale, con una partecipazione che si aggira intorno alla metà degli aventi diritto. La percentuale di votanti è stata comunicata ufficialmente e indica un buon livello di partecipazione rispetto alle precedenti consultazioni.

Alle ore 14 l'affluenza per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento ha raggiunto il 50,3%. Hanno votato oltre la metà dei 934 aventi diritto tra sindaci e consiglieri comunali dei 78 Comuni sanniti.