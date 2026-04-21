Elettra Lamborghini verso Belve | da Supershore ai successi di Pem Pem e Voilà e la lite con la sorella Ginevra

Elettra Lamborghini sarà protagonista nel format Rai "Belve" di Francesca Fagnani, dopo la mancata liberatoria nel 2022. Un'occasione per approfondire il suo lavoro musicale, ma anche il rapporto familiare con sua sorella Ginevra.🔗 Leggi su Fanpage.it

Elettra Lamborghini canta Voilà - Domenica In 08/03/2026

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