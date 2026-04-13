Elettra Lamborghini torna ospite a Belve nel 2022 l'intervista fu bloccata per la mancata liberatoria

Stando ad alcune indiscrezioni, Elettra Lamborghini sarà ospite di Belve. La cantante si racconterà a Francesca Fagnani quattro anni dopo la prima volta. Nel 2022, però, la sua intervista non venne mandata in onda perché l'intervistata non firmò la liberatoria prevista dal programma.🔗 Leggi su Fanpage.it

Belve, Elettra Lamborghini torna 4 anni dopo l’intervista sospesa: l’indiscrezioneUna delle “belve” più attese e richieste di sempre starebbe per tornare a graffiare nel salotto di Francesca Fagnani.

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Sanremo 2026, Elettra Lamborghini dopo l'esibizione nella serata finale del Festival