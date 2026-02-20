Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 | siamo pronti a ballare sulle note di Voilà

Elettra Lamborghini parteciperà a Sanremo 2026, causa la sua canzone “Voilà”. La cantante entrerà nel cast dei Big, insieme ad altri 29 artisti, e si prepara a esibirsi con un brano che promette di far ballare il pubblico. La sua presenza nel festival è stata annunciata pochi giorni fa e ha già creato entusiasmo tra i fan. Elettra ha già iniziato le prove sul palco dell’Ariston, dove si esibirà tra pochi mesi. La sfida è aperta e l’attesa cresce.

Elettra Lamborghini sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Voilà". Il ritorno della cantante emiliana, dopo l'esordio nel 2020 con "Musica (e il resto scompare) e la co-conduzione lo scorso anno.