Stasera su Rai2 va in onda una nuova puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti prevista una cantante nota per il suo atteggiamento diretto e senza peli sulla lingua. Durante l’intervista, ha utilizzato l’espressione “maritosessuale” per descrivere il suo rapporto con il matrimonio, spiegando cosa intende con questa definizione. La puntata si preannuncia ricca di momenti che susciteranno discussioni tra gli spettatori.

Andrà in onda questa sera su Rai2 una nuova puntata della settima stagione di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani, con un’intervista destinata a far discutere. Tra gli ospiti della serata, Elettra Lamborghini ha regalato al pubblico dichiarazioni esplosive, rivelazioni intime sorprendenti e riflessioni sul peso del suo cognome, in un faccia a faccia travolgente che ha confermato la sua natura schietta e senza filtri. L’intervista rappresenta un ritorno atteso per la cantante bolognese, che già nel 2022 si era seduta sullo sgabello di Belve ma aveva poi deciso di non firmare la liberatoria. Come aveva spiegato a gennaio dell’anno scorso, non aveva capito il meccanismo del programma: “Non avevo mai visto quel programma, pensavo fosse un’intervista normalissima.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Elettra Lamborghini senza filtri: “Sono maritosessuale” (e spiega cosa intende)

Elettra Lamborghini, choc e rabbia: “Vergogna, ho denunciato tutti”

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