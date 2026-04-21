Elettra Lamborghini la confessione a Belve | Sono maritosessuale

Elettra Lamborghini è tornata a partecipare a 'Belve' dopo aver rifiutato di firmare la liberatoria nel 2022. Durante l'intervista, andata in onda su Rai2, ha mostrato piercing inaspettati e condiviso alcune rivelazioni personali, esprimendo anche amarezza per i pregiudizi legati al suo cognome. La cantante ha parlato di aspetti intimi della sua vita, suscitando interesse tra il pubblico e i media.

(Adnkronos) – Elettra Lamborghini torna a 'Belve', dopo la mancata firma della liberatoria nel 2022. Piercing inaspettati, sorprendenti rivelazioni intime e l'amarezza per i pregiudizi legati al suo cognome nell'intervista che andrà in onda nella puntata di stasera su Rai2. Fagnani ricorda a Lamborghini: "Anni fa ha detto di essere bisessuale, una fase passata?". "Se. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Elettra Lamborghini lascia Sanremo e si rifugia a Montecarlo Notizie correlate Belve anticipazioni, Elettra Lamborghini: “Sono maritosessuale”Ospite questa sera a Belve Elettra Lamborghini che parlerà della sua passione per il marito ma soprattutto si presterà al gioco con Francesca Fagnani... Elettra Lamborghini a Belve: “Sono maritosessuale. Il peggior difetto? La mia passera mi fa penare”Elettra Lamborghini arriva finalmente a Belve nella puntata di martedì 21 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giornata da dimenticare per Elettra Lamborghini, dal ricovero in ospedale al palco; Sta male da oggi pomeriggio. Elettra Lamborghini assente a Canzonissima, preoccupa tutti: è in ospedale; Canzonissima, il giudizio sull’esibizione di Elettra Lamborghini; Elettra Lamborghini torna a Belve: sull’intervista saltata del 2022 Non avevo capito il gioco. Elettra Lamborghini, la confessione a Belve: Sono maritosessualeElettra Lamborghini torna a 'Belve', dopo la mancata firma della liberatoria nel 2022. Piercing inaspettati, sorprendenti rivelazioni intime e l'amarezza per i pregiudizi legati al suo cognome nell'in ... adnkronos.com Elettra Lamborghini senza filtri a Belve: Bise**uale? La mia passera mi fa penareOspite a Belve, Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad alcune confessioni intime riguardo la sua vita e al suo orientamento sessuale. donnaglamour.it L'intervista di Elettra Lamborghini a Belve questa sera in onda su Rai 2 facebook I prossimi ospiti di #Belve sono Elettra Lamborghini, Brigitte Nielsen e Shiva. x.com