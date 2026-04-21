Durante un’intervista a Belve, Elettra Lamborghini ha fatto una dichiarazione sulla sua vita sentimentale, definendosi “maritosessuale”. La cantante ha parlato con Francesca Fagnani, che ha condotto l’intervista a personaggi di diversa provenienza. La conversazione ha suscitato attenzione per le parole di Lamborghini, considerate fuori dal comune rispetto ad altri interventi raccolti nel programma.

Francesca Fagnani ha intervistato personaggi di ogni tipo. Ma Elettra Lamborghini è un’altra categoria. Martedì 21 aprile, nella prima serata di Rai2, Belve torna con una puntata attesissima: la cantante emiliana – quella che nel 2022 aveva saltato l’appuntamento rifiutandosi di firmare la liberatoria – si è presentata in studio e ha sciolto ogni riserva. Con una generosità di dettagli che ha lasciato poco spazio alla diplomazia. L’artista, reduce dal Festival di Sanremo e ora nel cast di Canzonissima ogni sabato, si è concessa con grande generosità alle domande di Francesca Fagnani che non ha potuto dare altro se non rimanerne completamente travolta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elettra Lamborghini a Belve travolge Francesca Fagnani: “Sono maritosessuale”

Elettra Lamborghini imita Laura Pausini: IDENTICA!

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Una raccolta di contenuti

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L'intervista di Elettra Lamborghini a Belve questa sera in onda su Rai 2 facebook

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