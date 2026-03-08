Elettra Lamborghini da Mara Venier | battute su sesso e matrimonio e poi la confessione sulla maternità | VIDEO

A una settimana dalla fine del Festival di Sanremo, i cantanti coinvolti continuano a comparire nei programmi televisivi per promuovere i loro brani. Recentemente, Elettra Lamborghini è stata ospite di Mara Venier, dove ha scherzato su sesso e matrimonio e ha condiviso una confessione sulla maternità. Il video della sua intervista sta facendo discutere tra il pubblico.

La vita dopo Sanremo, Elettra innamorata e le gaffe di Mara: Tuo marito non è ‘sta meravigliaMara Venier chiacchiera in amicizia con Elettra Lamborghini e si lascia andare a qualche commento da salotto: ecco la reazione della cantante ... dilei.it

“Sono già passati 9 anni… e mi hai fatto innamorare di te dal primo istante.” Così Elettra Lamborghini ha voluto raccontare l’amore immenso che la lega al suo cavallo, condividendo parole che hanno emozionato tantissime persone. Accanto a lei e al marito Af - facebook.com facebook

A #BellaMa sono tutti pazzi di Elettra Lamborghini Da #PierluigiDiaco a @RosaChemical, nessuno riesce a stare fermo sotto le note di “Volià” #BellaMa torna domani alle 15:25 su #Rai2 e #RaiPlay x.com