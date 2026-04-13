Nel 2022 Elettra Lamborghini aveva partecipato al programma televisivo Belve, ma la sua intervista non era stata trasmessa. Ora, quattro anni dopo, l’artista ha deciso di accettare nuovamente l’invito e tornare nel programma, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa seconda partecipazione. La sua presenza nel talk show sarà trasmessa in un momento ancora da definire.

Nel 2022 Elettra Lamborghini era stata a Belve ma la sua intervista non venne mandata in onda, adesso l'artista ci tornerà, sarà la volta buona? Chi rivela cheElettra Lamborghini ha accettato l’invito di Francesca Fagnanie nei prossimi giorni registrerà un’intervista aBelve. La cantante è una delle più in vista al momento e fa molto parlare di sé. Nell’ultimo periodo ha fatto una serie di interviste che hanno dimostrato anche la sua poliedricità da comica. Infatti, ogni sua ospitata in un programma diventa produttrice di meme. Nell’ultimo periodo ha partecipato a Sanremo, sta facendo Canzonissima e poia maggio condurrà l’Eurovisional fianco di Gabriele Corsi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve, Elettra Lamborghini ha accettato l’invito: cos’era successo 4 anni fa

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L'intervista a Elettra Lamborghini - Stasera a letto tardi 10/03/2026