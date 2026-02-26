Perché Elettra Lamborghini non fa sesso con il marito Afrojack a Sanremo | La mia passera è in vacanza

Elettra Lamborghini ha spiegato che, durante il suo soggiorno a Sanremo, preferisce mantenere una certa distanza dal marito Afrojack, che si trovava con lei in occasione dell'evento. La cantante ha condiviso che, in quel momento, non aveva intenzione di avere rapporti intimi, sottolineando la sua scelta di dedicarsi ad altre attività e momenti di relax.

Chi è Afrojack (Nick van de Wall), il marito di Elettra Lamborghini (cantante Sanremo 2026)Elettra Lamborghini è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026, con il brano Voilà.

“Non ho voglia di bombare, sono troppo stanca, se mio marito mi spompa non canto più. La mia pa**era è in vacanza”: Elettra Lamborghini senza freni a SanremoLa cantante è sempre più provata dalla mancanza di sonno dovuta ai "festini bilaterali" che stanno sconvolgendo le sue nottate sanremesi.

Temi più discussi: Basta con la musica dei festini, Elettra Lamborghini sbotta su X perché non riesce a dormire a Sanremo; Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: Abbassate la musica; Notte in bianco per Elettra Lamborghini dopo l'esibizione a Sanremo, sbotta in hotel: Non mi fanno dormire; Elettra Lamborghini, dopo la sua esibizione, protesta con Carlo Conti e Laura Pausini: Ci sono troppi festini in giro e non mi fanno dormire. Se non smettono, stasera scendo in pantofole con il megafono!. Segui Sanremo su Rainews.it #Sanremo2026.

Il racconto di Saverio Raimondo da Sanremo La città dei fiori è sconvolta dallo scandalo dei “festini bilaterali”, emerso dopo la denuncia coraggiosa di Elettra Lamborghini. Eventi e assembramenti con la musica che non hanno fatto dormire l’artista. Ma il facebook

Un’idea bilaterale: Elettra Lamborghini conduttrice del Festival x.com