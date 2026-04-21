Elettra Lamborghini è tornata a essere ospite di Belve, il programma condotto da Fagnani, dopo un’intervista che non era mai andata in onda. Durante l’incontro, ha parlato apertamente della sua sessualità, definendosi “maritosessuale” e condividendo dettagli sulla sua esperienza di bisessualità. La cantante ha risposto alle domande in modo diretto, senza filtri, attirando l’attenzione dei telespettatori.

Elettra Lamborghini torna a Belve e stupisce tutti: si definisce “maritosessuale” e parla senza filtri della sua bisessualità. Scopri cosa ha detto a Francesca Fagnani. Ci sono interviste che si preannunciano come appuntamenti televisivi attesi, e poi ci sono quelle che, già dai primi secondi, riesci a capire che diventeranno virali. Quella di Elettra Lamborghini a Belve appartiene chiaramente alla seconda categoria. Bastano poche battute per capire che la showgirl, cantante ed ereditiera più irriverente d’Italia non ha nessuna intenzione di stare nei ranghi. Il ritorno a Belve: una storia con un precedente pesante. Prima di entrare nel merito di quello che ha detto, vale la pena ricordare il contesto.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Elettra Lamborghini a Belve con Fagnani: l’intervista che non andò mai in onda è finalmente realtà

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