Elenchi regionali in due sezioni Priorità per chi sceglie stessa regione concorso non va scambiata con garanzia ruolo

Durante un approfondimento trasmesso il 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Sonia Cannas, docente esperta, si è discusso degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo. Sono state illustrate le due sezioni degli elenchi e la priorità assegnata a chi sceglie la stessa regione, precisando che questa priorità non garantisce comunque l’assegnazione immediata del ruolo.

Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo, con un focus su requisiti e tempi di accesso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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