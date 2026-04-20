Minore arrestato nel centro d' accoglienza | in camera cocaina e coltelli

Nel pomeriggio di sabato, la polizia di Stato è intervenuta in un centro di accoglienza situato in via Sacco e Vanzetti, nella zona di Peretola, a seguito di una segnalazione riguardante un ospite armato di coltello. Durante l’intervento, è stato arrestato un minore. All’interno della stanza, sono stati trovati cocaina e coltelli.

Sabato intervento della polizia di Stato al CAS di via Sacco e Vanzetti, zona Peretola, dopo la segnalazione di un ospite armato di coltello.Le volanti di via Zara, chiamate da un educatore della struttura, hanno individuato il minore nella sua stanza e hanno effettuato un controllo approfondito.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Spaccia cocaina nel centro di Terni, in casa ha anche coltelli e una pistola a salve: arrestatoOperazione della polizia in via Garibaldi, in manette un trentenne trovato in possesso anche di una ventina di grammi di hashish La polizia di Stato... Accoltella rivale nel centro di accoglienza: arrestato gambianoHa accoltellato il rivale al culmine della lite scoppiata durante una partita di calcio a cinque. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giovane accusato di propaganda neonazista e terrorismo: 17enne arrestato a Teramo; Adescamento di minore online a Pordenone: arrestato un uomo, nel computer materiale pedopornografico; In migliaia ai funerali di Giacomo Bongiorni, il vescovo: Hai fatto la cosa giusta; Omicidio Bongiorni, cosa sappiamo sul pestaggio di Massa: il punto sulle indagini. Investe un dodicenne in centro e fugge: arrestato ventenne all’AquilaL'Aquila, dodicenne investito in centro e conducente in fuga: arrestato un ventenne dopo le indagini dei carabinieri. laquilablog.it Investe un ragazzino in centro e fugge, arrestato ventenne all'Aquila(ANSA) - L'AQUILA, 19 APR - Investe un dodicenne in pieno centro, all'Aquila, e fugge senza fermarsi: un ventenne è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in meno di un'ora. L'incidente è avve ... gazzettadiparma.it I poliziotti della #Digos di Teramo e L’Aquila hanno arrestato un minore per propaganda e istigazione a delinquere, discriminazione razziale, etnica e religiosa, e di addestramento con finalità di terrorismo. poliziadistato.it/articolo/32686… #essercisempre #13 x.com Minore arrestato per propaganda neonazista e terrorismo in Abruzzo #ANSA - facebook.com facebook