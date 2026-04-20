A Firenze, un minore è stato arrestato presso un Centro di Accoglienza di via Sacco e Vanzetti dopo essere stato trovato in possesso di un coltello, cocaina e altre lame. La Polizia di Stato, intervenuta in seguito a una segnalazione, ha fermato il giovane e sequestrato gli oggetti trovati. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

FIRENZE – La Polizia di Stato di Firenze è intervenuta presso il CAS di via Sacco e Vanzetti per la segnalazione di un ospite armato di coltello. Le Volanti di via Zara, allertate da uno degli educatori della struttura, hanno rintracciato il minore segnalato all’interno della sua camera e, viste le circostanze, hanno approfondito i controlli, rinvenendo nell’armadio a suo uso esclusivo diversa sostanza stupefacente, due bilancini di precisione, tre telefoni ed effetti personali riconducibili a terzi. Inoltre, sempre all’interno della camera, sulla scrivania, 3 coltelli di cui 2 a serramanico e 1 da cucina con lama di circa 22 cm. La sostanza stupefacente trovata è risultata cocaina per un totale di circa 26 gr.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: minore armato di coltello nel Cas di via Sacco e Vanzetti. Aveva cocaina e altre lame. Arrestato

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