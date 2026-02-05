Il privato fallisce il Comune paga | via libera al mutuo milionario per completare l’edilizia sociale lasciata a metà

Il Comune di Roma ha deciso di intervenire per completare i piani di zona lasciati a metà dai privati falliti. Le cooperative edilizie che dovevano costruire case, strade e piazze non sono più in grado di portare avanti i lavori, tra cause legali, mancanza di fondi e procedure di fallimento. Ora l’amministrazione pubblica ha dato il via libera a un mutuo da milioni di euro per mettere fine a questa situazione e portare a termine le opere pubbliche rimaste incomplete.

Roma Capitale delibera lo stanziamento di 2,3 milioni di euro per una palazzina di 15 appartamenti iniziata, e abbandonata, dalla cooperativa "Le Certezze", a Colle Fiorito Il privato fallisce, Roma Capitale paga. Succede questo nei piani di zona incompleti, decaduti per colpa di tutte quelle cooperative edilizie che avrebbero dovuto realizzare palazzine, strade, piazze e opere pubbliche, ma per vari motivi (messa in liquidazione, mancanza di fondi, vertenze legali) non lo hanno fatto, almeno non completamente. E succede, nel caso specifico, a Colle Fiorito, quadrante nord-ovest della città. Il 29 gennaio la giunta guidata da Roberto Gualtieri ha deliberato l'approvazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, finalizzato all'accensione di un mutuo, per completare un edificio di edilizia residenziale pubblica (noto come "La Certezza") a Colle Fiorito, in via Federico Fiorentini.

