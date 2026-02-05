Il privato fallisce il Comune paga | via libera al mutuo milionario per completare l’edilizia sociale lasciata a metà
Il Comune di Roma ha deciso di intervenire per completare i piani di zona lasciati a metà dai privati falliti. Le cooperative edilizie che dovevano costruire case, strade e piazze non sono più in grado di portare avanti i lavori, tra cause legali, mancanza di fondi e procedure di fallimento. Ora l’amministrazione pubblica ha dato il via libera a un mutuo da milioni di euro per mettere fine a questa situazione e portare a termine le opere pubbliche rimaste incomplete.
Roma Capitale delibera lo stanziamento di 2,3 milioni di euro per una palazzina di 15 appartamenti iniziata, e abbandonata, dalla cooperativa "Le Certezze", a Colle Fiorito Il privato fallisce, Roma Capitale paga. Succede questo nei piani di zona incompleti, decaduti per colpa di tutte quelle cooperative edilizie che avrebbero dovuto realizzare palazzine, strade, piazze e opere pubbliche, ma per vari motivi (messa in liquidazione, mancanza di fondi, vertenze legali) non lo hanno fatto, almeno non completamente. E succede, nel caso specifico, a Colle Fiorito, quadrante nord-ovest della città. Il 29 gennaio la giunta guidata da Roberto Gualtieri ha deliberato l’approvazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, finalizzato all’accensione di un mutuo, per completare un edificio di edilizia residenziale pubblica (noto come “La Certezza”) a Colle Fiorito, in via Federico Fiorentini.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Roma Capitale
Metà casa e metà centro sociale, il modello Bologna divide
Metà casa e metà centro sociale, il modello Bologna divide.
Jannik Sinner, mutuo milionario e investimenti immobiliari a Milano
Jannik Sinner, in attesa del rientro in campo per la nuova stagione, ha deciso di investire gli introiti accumulati negli ultimi anni.
Ultime notizie su Roma Capitale
Argomenti discussi: Salute. Capozzi (M5S)-Pellegrino (Avs)-Honsell (Open): Lega sfiducia Fedriga, fallimento certificato dopo otto anni di governo; PROGRAMMA OPERATIVO SANITÀ: M5S, CERTIFICATO FALLIMENTO DESTRA, PIÙ TASSE E MENO SERVIZI; Via Consorziale, quale futuro? Dopo la bonifica mancano idee; Caso via Accardo, Forza Italia: Cacciotto ammetta il fallimento, la strada è ancora dei privati.
Sapere se qualcuno vende una casa unifamiliare nel comune di torricella taverne Con giardino e posto auto. No altri comuni! Se conoscete scrivetemi in privato. Grazie mille facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.