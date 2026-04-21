A circa due anni dall'entrata in vigore del Salva Casa, le Regioni e i Comuni hanno adottato approcci diversi, creando una situazione di coordinamento disomogeneo. Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e geometra toscana, ha commentato che il testo unico sull'edilizia dovrebbe superare le sovrapposizioni tra Stato, Regioni e enti locali. La discussione riguarda principalmente l’armonizzazione delle norme e la semplificazione delle procedure per il settore edilizio.

Roma, 21 aprile 2026 – Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e geometra in Toscana: sul Salva Casa di Matteo Salvini Regioni e Comuni in questi quasi due anni si sono mossi in ordine sparso. Per dire: le tolleranze in Lazio passano dal 2% al 15%. Quindi i diritti dei cittadini cambiano a seconda dell’area di residenza. “Il problema nasce dalla modifica del Titolo V della Costituzione. La materia è concorrenziale. Proprio per questo abbiamo appena concluso di esaminare in Commissione il testo unico delle costruzioni che vada a chiarire i rapporti Stato-Regioni. Perché purtroppo la modifica del Titolo V è diventata materia concorrenziale”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Edilizia, a che punto siamo con il testo unico. Mazzetti (Forza Italia): “Stato-Regioni, superare la sovrapposizione”

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