La proposta di permettere ai fuorisede di votare al referendum sulla Giustizia di marzo è stata bocciata sia in Senato che alla Camera. La decisione ha lasciato molti delusi, perché si pensava che potesse facilitare la partecipazione di studenti e lavoratori lontani da casa. Ora si attende di capire come si muoveranno i parlamentari e se ci saranno nuove iniziative in questa direzione.

Una doppia bocciatura, sia in Senato che alla Camera, per il voto dei «fuorisede» al referendum sulla Giustizia del prossimo marzo. Anche a Montecitorio, dove mercoledì è stato approvato il decreto elezioni - in cui viene confermata la doppia data alle urne -, le richieste delle opposizioni sono state respinte. Nel frattempo, però, prosegue l’iter del disegno di legge di iniziativa popolare per rendere strutturale il voto per i fuorisede, invece di ricorrere, per ogni occasione, a misure apposite con dei decreti. Norme che comunque non arriveranno in tempo per la consultazione referendaria del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Niente voto per i fuorisede al referendum. Perché è stato bocciato e a che punto siamo con la legge

Approfondimenti su Fuorisede Voto

Questa volta il voto fuorisede non è stato previsto per il referendum.

Il governo ha deciso di bloccare il voto per i fuorisede alle prossime consultazioni referendarie.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Perché NO. Guida al referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole

Ultime notizie su Fuorisede Voto

Argomenti discussi: Voto fuorisede, perché in Italia non è ancora possibile?; Niente voto per i fuorisede al referendum. Perché è stato bocciato e a che punto siamo con la legge; Niente voto per i fuori sede per le votazioni del 22 e 23 marzo sulla giustizia; La Camera boccia il voto per i fuorisede al referendum.

Niente voto per i fuori sede per le votazioni del 22 e 23 marzo sulla giustiziaSalta il voto per i fuori sede per il referendum , il governo e la maggioranza non intendono fare aperture alle opposizioni. Il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, secondo quanto si apprende, ha ... italiaoggi.it

REFERENDUM: NIENTENiente voto per i fuori sede al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo: in Commissione Affari costituzionali alla Camera, nel corso dell’esame del decreto legge recante Disposizioni urgenti per le ... 9colonne.it

Matteo Richetti. . Un consigliere di Formigine, a Modena, candidato per tutto il centrodestra, attacca il diritto di voto alle donne e nessun esponente nazionale dice niente. Allo stesso tempo, in Aula, affossano la possibilità per i fuorisede di votare per il referend facebook

Ep. 1134 – Niente voto per i fuorisede e le altre storie di oggi x.com