Paduli finanziamento da 500mila euro dalla Regione | Ulteriore traguardo raggiunto
L’Amministrazione Comunale di Paduli ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro dalla Regione Campania, destinato a migliorare le strade rurali del territorio. La cifra, arrivata dopo mesi di attese e presentazioni, rappresenta un passo importante per migliorare le vie di accesso alle zone più isolate del paese. Tra le novità, il progetto prevede l’utilizzo di tecnologie innovative per la messa in sicurezza delle strade, un dettaglio che distingue questa iniziativa dalle precedenti.
Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione Comunale di Paduli esprime grande soddisfazione per l’ottenimento di un finanziamento RETI VIARIE AL SERVIZIO DELLE AREE RURALI della Regione Campania pari a 500.000 euro nell’ambito del bando a valere sulla misura dedicata alle cosiddette “Strade Rurali”. Un risultato importante che consentirà di intervenire in maniera concreta sulla viabilità comunale, migliorando sicurezza, funzionalità e sostenibilità di un’area strategica del territorio. Il progetto finanziato interesserà in particolare: Strada comunale via Ignazia, con inizio dall’incrocio con la provinciale Via Buonalbergo fino all’incrocio con la Fondovalle Tammaro; Strada comunale Cimitero; Strada comunale Est Calviello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
