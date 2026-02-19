Calabria Sud | Cia punta su sostenibilità giovani e resilienza agricola contro la crisi climatica

La Cia Calabria Sud ha organizzato un’assemblea per affrontare le sfide dell’agricoltura locale, colpita dalla crisi climatica e dalla mancanza di giovani. La causa principale è il cambiamento delle temperature e le condizioni meteorologiche estreme che compromettono le coltivazioni. Durante l’incontro, si sono discussi interventi concreti, come l’adozione di pratiche sostenibili e il supporto ai giovani agricoltori. Il settore agricolo si prepara a reagire, puntando sulla resilienza e sulla transizione ecologica. La discussione si è conclusa con un appello a rafforzare il ricambio generazionale.

Cia Calabria Sud: un’assemblea per il futuro dell’agricoltura tra crisi climatica e ricambio generazionale. Reggio Calabria si prepara ad accogliere la IX Assemblea Elettiva di Cia Calabria Sud, un evento cruciale per definire le strategie del settore agricolo locale e regionale nei prossimi quattro anni. L’appuntamento, in programma sabato 21 febbraio 2026 presso Villa Blanche Ricevimenti, in località Mortara, si concentrerà su sostenibilità, crisi climatica e necessità di un ricambio generazionale. Sfide aperte: sostenibilità e resilienza nel cuore del Mediterraneo. L’assemblea rappresenta per la Confederazione italiana agricoltori (Cia) Calabria Sud un momento di confronto democratico fondamentale.🔗 Leggi su Ameve.eu Emergenza climatica e resilienza del sud: Unicredit sostiene la Calabria con un piano di interventi dedicatiUnicredit ha avviato un piano di interventi per supportare la Calabria di fronte alle sfide climatiche. Crisi climatica, forte ondata di maltempo su Sicilia e Calabria: frane, esondazioni e famiglie isolateUna forte ondata di maltempo sta colpendo Sicilia e Calabria, provocando frane, esondazioni e isolando diverse famiglie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pac e Consorzi di bonifica al centro dell'Assemblea di Cia Calabria Sud - CIA; Agricoltori in assemblea a Vibo, sul tavolo la riforma della Politica agricola comune: Nuovo accordo penalizzante · ilvibonese.it; CIA Calabria Sud, agricoltori vibonesi a congresso: difendiamo la terra, no ai tributi di bonifica senza servizi; Lamezia, pugno duro contro lo spaccio: un arresto e una denuncia dei Carabinieri. Reggio Calabria, il 21 febbraio la IX Assemblea Elettiva di Cia Calabria SudSabato 21 febbraio 2026, alle ore 09:30, presso i locali di Villa Blanche Ricevimenti (Località Mortara) si terrà la IX Assemblea Elettiva di Cia Calabria Sud. L’Assemblea elettiva, Dalle radici il n ... strettoweb.com Reggio Calabria, il 21 febbraio la IX Assemblea Elettiva di Cia Calabria Sud facebook Maltempo: ancora danni al sud In Sicilia, Sardegna e Calabria produzioni messe a dura prova da pioggia e vento, particolarmente colpiti agrumi e carciofi. La parola agli stakeholder #maltempo #sud #sicilia #sardegna #calabria @raffaelaqu x.com