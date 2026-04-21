Ecco…Francesca da Rimini tra memoria e arte comica il ritorno di Giacomo Rizzo al Teatro Totò

Al Teatro Totò di Napoli, noto per la sua tradizione comica e diretto da Gaetano Liguori, si prepara un nuovo spettacolo intitolato “Ecco…Francesca da Rimini”. L’evento segna il ritorno di Giacomo Rizzo sul palco, portando in scena una commedia che unisce elementi di memoria e arte umoristica. La rappresentazione promette di coinvolgere il pubblico con un mix di esperienza e freschezza teatrale.

NAPOLI – Al Teatro Totò, presidio sempre vigile della tradizione comica partenopea e officina scenica guidata con sensibilità da Gaetano Liguori, si annuncia un appuntamento che profuma di memoria e mestiere, ma anche di rinnovata vitalità teatrale. È qui che approda “Ecco.Francesca da Rimini”, libero adattamento scritto, diretto e interpretato da Giacomo Rizzo, artista che da decenni attraversa con eleganza e sapienza il palcoscenico italiano. Lo spettacolo andrà in scena in due distinti momenti: da giovedì 23 aprile 2026, con debutto alle ore 17.30, per proseguire venerdì 24 e sabato 25 alle ore 21.00, fino alla replica di domenica 26 alle ore 18.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - “Ecco…Francesca da Rimini”, tra memoria e arte comica il ritorno di Giacomo Rizzo al Teatro Totò Notizie correlate Giacomo Rizzo al Teatro Totò con “ Ecco…Francesca da Rimini” tra memoria e arte comicaAl Teatro Totò in scena “Ecco…Francesca da Rimini”, libero adattamento scritto, diretto e interpretato da Giacomo Rizzo. Giacomo Rizzo al Teatro Totò con “ Ecco...Francesca da Rimini”Al Teatro Totò, presidio sempre vigile della tradizione comica partenopea e officina scenica guidata con sensibilità da Gaetano Liguori, si annuncia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giacomo Rizzo al Teatro Totò con Ecco...Francesca da Rimini; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 aprile; Frosinone, scuole chiuse il 22 aprile per lavori di manutenzione idrica: l'elenco completo degli istituti e di tutte le strade; Polizia locale: A Latina situazione al collasso. Ecco tutte le criticità. Giacomo Rizzo al Teatro Totò con Ecco…Francesca da Rimini tra memoria e arte comicaAl Teatro Totò, presidio sempre vigile della tradizione comica partenopea e officina scenica guidata con sensibilità da Gaetano Liguori, si annuncia un ... 2anews.it Giacomo Rizzo riporta la farsa al Teatro Totò con «Ecco… Francesca da Rimini»Il Teatro Totò si conferma cuore pulsante della tradizione comica napoletana ospitando un maestro assoluto del palcoscenico: Giacomo Rizzo. Sotto l’attenta ... cronachedellacampania.it DAL 23 APRILE AL 3 MAGGIO GIACOMO RIZZO Ed ecco a voi... Francesca da Rimini Un gioco di Teatro, dal classico alla farsa comicissima, inventata dagli attori “Farsaioli”. Quando nasce la “Commedia dell’Arte”, quando i comici del teatro leggero si diverti facebook