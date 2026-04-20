Giacomo Rizzo al Teatro Totò con EccoFrancesca da Rimini

Al Teatro Totò, noto spazio dedicato alla comicità napoletana e diretto da Gaetano Liguori, si prepara una nuova rappresentazione. Sul palco sarà protagonista Giacomo Rizzo con lo spettacolo intitolato “Ecco...Francesca da Rimini”. L’evento unisce elementi di tradizione e innovazione, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La pièce, che si inserisce nel cartellone teatrale, promette di offrire un’esperienza coinvolgente e ricca di suggestioni.

Al Teatro Totò, presidio sempre vigile della tradizione comica partenopea e officina scenica guidata con sensibilità da Gaetano Liguori, si annuncia un appuntamento che profuma di memoria e mestiere, ma anche di rinnovata vitalità teatrale. È qui che approda “Ecco.Francesca da Rimini”, libero.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Giacomo Rizzo al Teatro Totò con “ Ecco…Francesca da Rimini” tra memoria e arte comicaAl Teatro Totò in scena “Ecco…Francesca da Rimini”, libero adattamento scritto, diretto e interpretato da Giacomo Rizzo. Giacomo Rizzo al New Teatro Troisi con “Ecco…Francesca da Rimini”NAPOLI – Al New Teatro Troisi, spazio sempre più vitale e attento alle dinamiche del teatro contemporaneo sotto la direzione di Pino Oliva, giunge un... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Società - Ricordo di Alighiero Noschese-Al Teatro Diana di Napoli il documentario di Andrea Jelardi e mostra oggetti del Museo Morden di San Marco dei Cavoti; Cinema: intervista al regista Alessandro Dervisio – Last Night in Malta. Giacomo Rizzo riporta la farsa al Teatro Totò con «Ecco… Francesca da Rimini»Il Teatro Totò si conferma cuore pulsante della tradizione comica napoletana ospitando un maestro assoluto del palcoscenico: Giacomo Rizzo. Sotto l’attenta ... cronachedellacampania.it Giacomo Rizzo al Teatro Totò con Ecco...Francesca da RiminiAl Teatro Totò, presidio sempre vigile della tradizione comica partenopea e officina scenica guidata con sensibilità da Gaetano Liguori, si annuncia un appuntamento che profuma di memoria e mestiere, ... napolitoday.it Il forum «Taranto può farcela, se…», lanciato da Confartigianato, ha scoperchiato il vaso di Pandora di una città che vive un paradosso atroce: sommersa dai finanziamenti, ma con le imprese ancora al respiratore (di Giacomo Rizzo) facebook