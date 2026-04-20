Giacomo Rizzo al Teatro Totò con Ecco…Francesca da Rimini tra memoria e arte comica

Al Teatro Totò è in scena “Ecco…Francesca da Rimini”, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giacomo Rizzo. La rappresentazione si ispira alla figura di Francesca da Rimini, e viene presentata come un adattamento libero. L’opera mette in relazione elementi di memoria e arte comica, portando in scena un racconto che mescola il passato e il presente attraverso la visione dell’attore e autore.

Al Teatro Totò in scena “Ecco.Francesca da Rimini”, libero adattamento scritto, diretto e interpretato da Giacomo Rizzo. Al Teatro Totò, presidio sempre vigile della tradizione comica partenopea e officina scenica guidata con sensibilità da Gaetano Liguori, si annuncia un appuntamento che profuma di memoria e mestiere, ma anche di rinnovata vitalità teatrale. È qui che approda “Ecco.Francesca da Rimini”, libero adattamento scritto, diretto e interpretato da Giacomo Rizzo, artista che da decenni attraversa con eleganza e sapienza il palcoscenico italiano. Lo spettacolo andrà in scena in due distinti momenti: da giovedì 23 aprile 2026, con debutto alle ore 17.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giacomo Rizzo al Teatro Totò con “ Ecco…Francesca da Rimini” tra memoria e arte comica Notizie correlate Giacomo Rizzo al New Teatro Troisi con “Ecco…Francesca da Rimini”NAPOLI – Al New Teatro Troisi, spazio sempre più vitale e attento alle dinamiche del teatro contemporaneo sotto la direzione di Pino Oliva, giunge un... Benvenuti in scena con «Pillole di me», un viaggio tra memoria e identità al Teatro PapiniAlessandro Benvenuti torna in scena a Pieve Santo Stefano con uno spettacolo intimo e riflessivo, «Pillole di me», in programma questa sera alle ore... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Società - Ricordo di Alighiero Noschese-Al Teatro Diana di Napoli il documentario di Andrea Jelardi e mostra oggetti del Museo Morden di San Marco dei Cavoti; Cinema: intervista al regista Alessandro Dervisio – Last Night in Malta. Giacomo Rizzo riporta la farsa al Teatro Totò con «Ecco… Francesca da Rimini»Il Teatro Totò si conferma cuore pulsante della tradizione comica napoletana ospitando un maestro assoluto del palcoscenico: Giacomo Rizzo. Sotto l’attenta ... cronachedellacampania.it Giacomo Rizzo al Teatro Totò con Ecco…Francesca da RiminiAl Teatro Totò, presidio sempre vigile della tradizione comica partenopea e officina scenica guidata con sensibilità da Gaetano Liguori, si annuncia un ... napolivillage.com Il forum «Taranto può farcela, se…», lanciato da Confartigianato, ha scoperchiato il vaso di Pandora di una città che vive un paradosso atroce: sommersa dai finanziamenti, ma con le imprese ancora al respiratore (di Giacomo Rizzo) facebook