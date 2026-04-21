Ecco la mano di Dio | largo al musical sul re del calcio Maradona

La società Patagonia Group annuncia l’avvio del nuovo progetto teatrale nazionale: " Maradona el diego musical " con il giovane Lorenzo Salvetti. Uno spettacolo in cui ci sarà anche Lello Arena nei panni di San Gennaro e che farà tappa anche ad Arezzo. Di Enrico Melozzi le musiche originali. La Stagione Teatrale 202627 sarà l’anno del kolossal musicale "Maradona – el diego – il sogno, una leggenda, un destino", destinato a diventare uno degli appuntamenti più attesi nei teatri italiani. La società Patagonia Group mette in scena un progetto ambizioso e originale, ispirato all’opera letteraria di Francesco Pisani ("L’Avvocato del D10S"), che porterà sul palco tutta la forza umana e leggendaria di Diego Armando Maradona, raccontandone il percorso umano prima ancora che sportivo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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NAPOLI omaggia MARADONA

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Sorrentino candidato agli Oscar con È stata la mano di DioSono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l’ironia, ... 105.net

Ciao.«Le parole di Gesù sono molto affascinanti. Gesù parla di una sazietà che Lui offre e che si può sperimentare solo con un cuore aperto alla Grazia. Parliamo di una fame molto profonda: la “fame” di Dio, la fame di verità, di eternità, d'amore. Quella "fame" - facebook.com facebook

Proteggimi, o Dio: in Te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei Tu». Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce. (dal #Salmo 15) Foto di Antonio Nisi (grazie!) #Buonanotte #Assisi #Basilica #panorama x.com