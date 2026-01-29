Napoli via libera al progetto del nuovo Largo Maradona | lo spazio diventa area pubblica attrezzata

Napoli dà il via libera al progetto di riqualificazione di Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli. Lo spazio, molto frequentato da turisti e tifosi per il murale dedicato a Maradona, diventerà un’area pubblica attrezzata. La città ha approvato i lavori che trasformeranno il luogo in un punto di ritrovo più funzionale e accessibile.

Via libera è il progetto per il nuovo Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, uno dei luoghi più visitati di Napoli, diventato negli anni meta di turisti e tifosi da tutto il mondo per il murale dedicato al Pibe de Oro. Dopo l'incontro tra il sindaco Gaetano Manfredi e i commercianti della zona per individuare una soluzione condivisa, la giunta comunale ha provato, su proposta della vicesindaca e assessora all'urbanistica Laura Lieto, il progetto per la realizzazione di un'attrezzatura di quartiere ad uso pubblico. L'intervento riguarda l'area scoperta di circa 197 metri quadrati tra Via Emanuele de Deo e Vico Concordia.

