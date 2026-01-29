Napoli via libera al progetto del nuovo Largo Maradona | lo spazio diventa area pubblica attrezzata

Napoli dà il via libera al progetto di riqualificazione di Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli. Lo spazio, molto frequentato da turisti e tifosi per il murale dedicato a Maradona, diventerà un’area pubblica attrezzata. La città ha approvato i lavori che trasformeranno il luogo in un punto di ritrovo più funzionale e accessibile.

Via libera è il progetto per il nuovo Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, uno dei luoghi più visitati di Napoli, diventato negli anni meta di turisti e tifosi da tutto il mondo per il murale dedicato al Pibe de Oro. Dopo l'incontro tra il sindaco Gaetano Manfredi e i commercianti della zona per individuare una soluzione condivisa, la giunta comunale ha provato, su proposta della vicesindaca e assessora all'urbanistica Laura Lieto, il progetto per la realizzazione di un'attrezzatura di quartiere ad uso pubblico. L'intervento riguarda l'area scoperta di circa 197 metri quadrati tra Via Emanuele de Deo e Vico Concordia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Largo Maradona Napoli, ok al progetto di area pubblica

La Giunta comunale di Napoli ha dato il via libera alla riqualificazione di Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, al via il nuovo progetto

La Giunta comunale di Napoli ha dato il via al progetto per trasformare Largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli, in un’area pubblica attrezzata.

