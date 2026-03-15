I migranti sbarcati ad Alicudi scoperta e sequestrata la barca a vela

Una barca a vela è stata trovata e sequestrata al largo di Capo Milazzo. La stessa imbarcazione si pensa sia stata usata per trasportare i migranti sbarcati recentemente ad Alicudi. La scoperta è avvenuta durante operazioni di controllo in mare, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sul suo utilizzo o sui soggetti coinvolti.

L'intervento della Guardia costiera a largo di Capo Milazzo, l'imbarcazione a disposizione della magistratura che sta effettuando le indagini Scoperta e sequestrata al largo di Capo Milazzo una barca a vela probabilmente utilizzata per il trasporto dei migranti sbarcati ad Alicudi. Nella notte scorsa, nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo del traffico marittimo, la Guardia Costiera di Milazzo ha individuato, a circa 5 miglia nautiche al largo di Capo Milazzo, una barca a vela di circa 15 metri di lunghezza alla deriva. L’unità, rinvenuta in stato di apparente abbandono e con le vele ancora aperte, risultava priva di persone a bordo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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