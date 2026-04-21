Ecco dove studiano i nostri figli | chiediamo dignità per la loro scuola
I genitori si sono impegnati in attività di pulizia all’interno della scuola frequentata dai loro figli, armati di ramazze e sacchi per rimuovere sporco e detriti. L’intervento si è svolto in un momento in cui si discute della condizione delle strutture scolastiche e della richiesta di interventi per garantirne la dignità. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sui partecipanti è stato comunicato.
I genitori con entusiasmo hanno imbracciato ramazza e sacchi e hanno ripulito la scuola dove, ogni giorno, i loro figli studiano. Ma quest’anno l’entusiasmo ha poi lasciato spazio all'amarezza, con l'impressione di sentirsi “usati” per colmare delle lacune.Le Pulizie di Primavera amate dalle.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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