Ecco dove studiano i nostri figli | chiediamo dignità per la loro scuola

I genitori si sono impegnati in attività di pulizia all’interno della scuola frequentata dai loro figli, armati di ramazze e sacchi per rimuovere sporco e detriti. L’intervento si è svolto in un momento in cui si discute della condizione delle strutture scolastiche e della richiesta di interventi per garantirne la dignità. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sui partecipanti è stato comunicato.