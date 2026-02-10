Molti italiani tra i 35 e i 55 anni chiedono ancora soldi ai genitori, anche per spese quotidiane come bollette o acquisti importanti come casa o auto. Si fanno problemi, si sentono adulti, ma spesso non sono completamente indipendenti dal punto di vista finanziario. La domanda che si pongono è: anche i loro figli dovranno fare lo stesso? La realtà è che la linea tra essere adulti e dipendere ancora dalla famiglia di origine si fa sottile.

G li italiani tra i 35 e i 55 anni si sentono adulti, eccome. Ma la maturità anagrafica non equivale a indipendenza finanziaria dalla famiglia di origine. Chiedere un aiuto economico a mamma e papà non ci fa, insomma, sentire più di tanto ragazzini. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio effettuato da Moneyfarm, piattaforma digitale per la gestione e la crescita del patrimonio, su un campione rappresentativo di cittadini nati tra il 1971 e il 1991. David Beckham e la sindrome del nido vuoto: «Cosa darei per riavere i miei figli in casa» X Leggi anche › I giovani italiani escono di casa un po’ prima: un (piccolo) passo avanti 7 italiani su 10 continuano a ricevere aiuto economico dalla famiglia di origine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per comprare casa o l'auto nuova ma qualcuno anche per le bollette. Chiediamo soldi ai nostri genitori anche quando siamo genitori a nostra volta. Lo facciamo con imbarazzo e il dubbio: potremo fare lo stesso per i nostri figli?

Un nuovo episodio tra le famiglie nel bosco riaccende l'attenzione su questa realtà controversa.

