Un uomo di 50 anni si trova nella campagna innevata di Sipoo, in Finlandia, dove vive con la famiglia da 14 anni. Trasferitosi dall’Italia, ha deciso di stabilirsi nel paese scandinavo per i figli, che frequentano scuole dove studiano finanza e imparano a cucinare. Ricorda che in Italia, secondo le sue parole, non si rispettano le regole, motivo che lo ha spinto a cambiare vita.

A 50 anni, Antonio Piccardi guarda la campagna innevata di Sipoo, tra Porvoo e Helsinki, e pensa che quella scelta fatta 14 anni fa la rifarebbe “un milione di volte”. Non è partito per inseguire uno stipendio più alto o una carriera internazionale. È partito per i figli. “Il momento preciso? Quando è nata mia figlia Carolina a Firenze”, racconta a ilfattoquotidiano.it. “Valter era nato a Roma nel 2009, poi ci siamo trasferiti in Toscana per lavoro. Quando è arrivata Carolina abbiamo capito che, se volevamo cambiare Paese, quello era il momento giusto. Erano piccoli, non avevano ancora legami forti. Sarebbe stato meno traumatico per tutti”. Oggi Antonio vive in Finlandia con la moglie, finlandese, e i due figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci siamo trasferiti in Finlandia per i nostri figli: a scuola studiano finanza e imparano a cucinare. In Italia non c’è rispetto delle regole”

Legalità e rispetto delle regole: i carabinieri tra i banchi della scuola "Don Milani" a RandazzoDopo una prima panoramica sulle principali regole del Codice della strada gli studenti hanno svolto un’esercitazione con il drugmat, un simulatore di...

Mobbing al “De Sanctis”, la replica della scuola: «Operato sempre nel rispetto delle regole»Sant’Angelo dei Lombardi, 20 gennaio 2026 – Dopo la lunga e articolata denuncia presentata dalla docente, l’Istituto di Istruzione Superiore “F.

Com’è DAVVERO la vita da italiano in Finlandia | Tra silenzio, sauna e sopravvivenza