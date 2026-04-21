Eccellenza Toscana Mister Pezzatini | Il Mazzola meritava il primo posto

Il Mazzola ha concluso la stagione con una vittoria contro la Castiglionese, siglata da Discepolo. Il commento del mister Pezzatini ha evidenziato che, secondo lui, il Mazzola avrebbe meritato il primo posto in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, lasciando i tifosi soddisfatti per il risultato finale. La squadra toscana ha chiuso così il campionato in modo positivo, con un successo all’ultimo turno.

Il Mazzola si è congedato dal Ceccarelli con una vittoria sulla Castiglionese, grazie alla rete di Discepolo. "La vittoria che avevo chiesto ai ragazzi è arrivata e credo anche meritatamente – le parole del tecnico, Iuri Pezzatini –. Ho fatto loro i complimenti: questo gruppo mi è entrato nel cuore e ci resterà per sempre. Tutti si sono messi a disposizione: il sesto posto, a mio avviso, non rispecchia il reale valore della squadra". Tante le occasioni create nel primo tempo. "Il gol è un’attitudine e non tutti ce l’hanno – ha detto il mister biancoceleste –. Inutile star qui a recriminare anche se io per primo, a fine frazione, mi sono arrabbiato, per quella che sembrava l’ennesima occasione sprecata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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