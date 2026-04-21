Eccellenza Passo falso del Lazzate La salvezza è rimandata

Nel campionato di Eccellenza, il Lazzate ha subito una sconfitta nel match più recente, complicando la sua corsa verso la salvezza. Con solo novanta minuti ancora da giocare, le vicende della domenica appena trascorsa hanno portato a risultati imprevedibili e cambiamenti nelle posizioni in classifica. La situazione attuale mantiene aperte diverse possibilità per le squadre coinvolte, mentre il tempo rimasto si riduce rapidamente.

Novanta minuti alla fine in Eccellenza e anche nella domenica appena trascorsa ne sono successe di tutti i colori. A partire dalla sconfitta, inattesa, dell’Ardor Lazzate in casa contro il fanalino di coda Sestese. In virtù degli altri risultati, un pareggio sarebbe stato sufficiente per archiviare la pratica salvezza, ma bisognerà aspettare ancora anche se il più è fatto. Per inciso, i gialloblù non perdevano da quasi due mesi e in casa dal girone di andata. Chi si salva nonostante il ko in casa col Mariano e un finale col fiatone è la Lentatese, mentre la Vis Nova non va oltre lo 0-0 a Besnate e rinvia il verdetto all’ultima giornata (ma con tre punti è salva).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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